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Палмер не верит, что Пиастри и Норрис сохранят дружеские отношения

Палмер не верит, что Пиастри и Норрис сохранят дружеские отношения
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джолион Палмер высказался на тему взаимоотношений между пилотами «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

«Пиастри и Норрис сохраняют дружеские отношения, они хорошие напарники, но это не будет длиться долго. Один из них должен выиграть титул в этом году, так что постепенно они начнут скрывать друг от друга какую-то информацию, особенно когда речь идёт о квалификациях, когда нужно выжимать из машины всё, до последней доли секунды. А по воскресеньям они будут всё активнее работать локтями.

Они выступают почти на одном уровне, так что будут бороться за титул до самого конца сезона. И, думаю, в этой ситуации невозможно сохранить дружеские отношения», — приводит слова Палмера F1 Nation.

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