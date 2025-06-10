Палмер не верит, что Пиастри и Норрис сохранят дружеские отношения

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джолион Палмер высказался на тему взаимоотношений между пилотами «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

«Пиастри и Норрис сохраняют дружеские отношения, они хорошие напарники, но это не будет длиться долго. Один из них должен выиграть титул в этом году, так что постепенно они начнут скрывать друг от друга какую-то информацию, особенно когда речь идёт о квалификациях, когда нужно выжимать из машины всё, до последней доли секунды. А по воскресеньям они будут всё активнее работать локтями.

Они выступают почти на одном уровне, так что будут бороться за титул до самого конца сезона. И, думаю, в этой ситуации невозможно сохранить дружеские отношения», — приводит слова Палмера F1 Nation.