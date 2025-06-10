Опубликован календарь Формулы-1 на 2026 год, в нём одна новая трасса

Международная автомобильная федерация и организаторы Формулы-1 опубликовали календарь 76-го чемпионата Формулы-1 сезона-2026.
Чемпионат-2026 вновь будет состоять из 24 этапов. Первый из них пройдёт в Австралии 8 марта, а завершит сезон Гран-при Абу-Даби, который состоится 6 декабря. Из календаря пропала Имола, чьё место займёт второй испанский этап в Мадриде.
Гран-при Монако теперь будет проводиться в начале июня, а с «500 милями Индианаполиса» пересечётся Гран-при Канады.
Календарь Формулы-1 на 2026 год:
6-8 марта — Австралия, Мельбурн
13-15 марта — Китай, Шанхай
27-29 марта — Япония, Сузука
10-12 апреля — Бахрейн, Сахир
17-19 апреля — Саудовская Аравия, Джидда
1-3 мая — США, Майами
22-24 мая — Канада, Монреаль
5-7 июня — Монако
12-14 июня — Испания, Барселона
26-28 июня — Австрия, Шпильберг
3-5 июля — Великобритания, Сильверстоун
17-19 июля — Бельгия, Спа
24-26 июля — Венгрия, Будапешт
21-23 августа — Нидерланды, Зандворт
4-6 сентября — Италия, Монца
11-13 сентября — Испания, Мадрид
25-27 сентября — Азербайджан, Баку
9-11 октября — Сингапур
23-25 октября — США, Остин
30 октября — 1 ноября — Мексика, Мехико
6-8 ноября — Бразилия, Сан-Паулу
19-21 ноября — США, Лас-Вегас
27-29 ноября — Катар, Лусаил
4-6 декабря — Абу-Даби, Яс-Марина.