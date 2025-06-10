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Опубликован календарь Формулы-1 на 2026 год, в нём одна новая трасса

Международная автомобильная федерация и организаторы Формулы-1 опубликовали календарь 76-го чемпионата Формулы-1 сезона-2026.

Чемпионат-2026 вновь будет состоять из 24 этапов. Первый из них пройдёт в Австралии 8 марта, а завершит сезон Гран-при Абу-Даби, который состоится 6 декабря. Из календаря пропала Имола, чьё место займёт второй испанский этап в Мадриде.

Гран-при Монако теперь будет проводиться в начале июня, а с «500 милями Индианаполиса» пересечётся Гран-при Канады.

Календарь Формулы-1 на 2026 год:

6-8 марта — Австралия, Мельбурн

13-15 марта — Китай, Шанхай

27-29 марта — Япония, Сузука

10-12 апреля — Бахрейн, Сахир

17-19 апреля — Саудовская Аравия, Джидда

1-3 мая — США, Майами

22-24 мая — Канада, Монреаль

5-7 июня — Монако

12-14 июня — Испания, Барселона

26-28 июня — Австрия, Шпильберг

3-5 июля — Великобритания, Сильверстоун

17-19 июля — Бельгия, Спа

24-26 июля — Венгрия, Будапешт

21-23 августа — Нидерланды, Зандворт

4-6 сентября — Италия, Монца

11-13 сентября — Испания, Мадрид

25-27 сентября — Азербайджан, Баку

9-11 октября — Сингапур

23-25 октября — США, Остин

30 октября — 1 ноября — Мексика, Мехико

6-8 ноября — Бразилия, Сан-Паулу

19-21 ноября — США, Лас-Вегас

27-29 ноября — Катар, Лусаил

4-6 декабря — Абу-Даби, Яс-Марина.