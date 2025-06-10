Бывший механик «Ред Булл»: Ферстаппен превращается в того, кто может делать всё

Бывший главный механик «Ред Булл» Калум Николас выразил уверенность, что пилот австрийской команды Макс Ферстаппен всегда будет оставаться фаворитом.

«Я наблюдал, как Макс превращается в того, кто может делать всё. И сейчас у него всё получается здорово», — сказал экс-механик «Ред Булл» на канале Лукаса Стюарта в YouTube.

В настоящий момент Макс занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 137 очков.

Ранее бывший гонщик Формулы-1, ныне пилот симулятора «Ред Булл» и Формулы-Е Себастьен Буэми выразил уверенность, что Ферстаппен выступит в гонке «24 часа Ле-Мана».

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