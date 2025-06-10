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Марк Кома раскрыл, где может выступать Фернандо Алонсо после ухода из Формулы-1

Марк Кома раскрыл, где может выступать Фернандо Алонсо после ухода из Формулы-1
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Испанский мотогонщик Марк Кома рассказал, что его соотечественник Фернандо Алонсо может продолжить карьеру в «Дакаре» после того, как он завершит карьеру в Формуле-1. Оба уже выступали вместе в престижном ралли-марафоне.

«Он планирует вернуться, когда закончит свою главу в Формуле-1», — приводит слова Комы La Gazzetta dello Sport.

В настоящий момент Алонсо выступает за «Астон Мартин». Его действующий контракт с британской командой действует до конца 2026 года. Сейчас Фернандо занимает 18-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. В активе 43-летнего ветерана два очка.

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