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Ральф Шумахер оценил шансы Ферстаппена на чемпионство в этом сезоне Формулы-1

Ральф Шумахер оценил шансы Ферстаппена на чемпионство в этом сезоне Формулы-1
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказал мнение, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не сможет завоевать чемпионство в нынешнем сезоне.

«Думаю, титул в этом году – иллюзия. Да, Макс может менять ситуацию к лучшему, но не всегда. Машина не оправдывает ожиданий, как, к сожалению, и команда. Макс не сможет сократить отставание в долгосрочной перспективе. Соответственно, у него не будет ни единого шанса в борьбе с «Маклареном». Разве только оба гонщика «Макларена» не столкнутся друг с другом», — приводит слова Шумахера GPblog со ссылкой на Sky Sports.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 137 очков.

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