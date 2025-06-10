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Глава «Хааса» Комацу поделился ожиданиями от 200-го Гран-при команды в Ф-1

Глава «Хааса» Комацу поделился ожиданиями от 200-го Гран-при команды в Ф-1
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Глава «Хааса» японец Аяо Комацу высказался о 200-м Гран-при для команды, который пройдёт с 13 по 15 июня в Монреале (Канада).

«Монреаль – наша 200-я гонка, кажется, ещё недавно мы праздновали 100-ю, 10 сезонов – большой срок. Трудно выразить всё словами, но мы должны гордиться этой отметкой, мы по-прежнему находимся на пути к улучшению.

Не так много новых команд выдерживают больше двух сезонов, они исчезают без единого очка. Мы же сражаемся в середине пелотона и остаёмся неудовлетворёнными тем, что не набираем очки в каждой гонке, это хорошо.

Наша цель высока, мы хотим быть в первых рядах, сейчас в команде многое происходит. Очень надеюсь, что мы отпразднуем 200-ю гонку очками и покажем максимум. И нет лучшего места для этого, чем Монреаль — замечательный город с потрясающей трассой», — приводит слова Комацу пресс-служба «Хааса».

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