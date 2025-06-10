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Мэр Имолы сделал заявление после исключения ГП Эмилии-Романьи из календаря Ф-1 2026 года

Мэр Имолы сделал заявление после исключения ГП Эмилии-Романьи из календаря Ф-1 2026 года
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Мэр города Имолы Марко Паньери выступил с заявлением после публикации предварительной версии календаря Формулы-1 на 2026 год. Напомним, Гран-при Эмилии-Романьи, который проводится на трассе в Имоле, в нём отсутствует.

«Это новость, о которой мы знали и которая по понятным причинам вызывает вопросы, разочарование и горечь, потому что в последние годы наш регион продемонстрировал свою способность проводить невероятные мероприятия с рекордным количеством участников. Гран-при в Имоле был одним из самых любимых среди болельщиков и пилотов. Его уникальность была очевидна: он сочетал в себе гонку с очарованием окружающей местности. Однако мы хотим внести ясность: эта новость не означает конца истории. ...> Именно поэтому мы обратились к правительству с просьбой провести институциональное совещание, чтобы определить условия, методы поддержки и сотрудничества для возвращения Гран-при в Имолу», — говорится в заявлении Паньери, которым он поделился на своей странице в социальных сетях.

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