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17-летний юниор «Ред Булл» Арвид Линдблад получит суперлицензию ФИА

17-летний юниор «Ред Булл» Арвид Линдблад получит суперлицензию ФИА
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Британский гонщик Арвид Линдблад получит суперлицензию Международной автомобильной федерации (ФИА), сообщает пресс-служба организации.

«ФИА получила заявку на предоставление суперлицензии Арвину Линдбладу перед его 18-летием. После рассмотрения представленной информации Совет пришёл к выводу, что гонщик последовательно демонстрировал выдающиеся способности и зрелость в гонках на одноместных машинах, и одобрил заявку», — говорится в сообщении.

Арвиду Линдбладу 17 лет. Гонщик является победителем гонок Формулы-3 и Формулы-2. С 2021 года является членом юниорской академии австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл».

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