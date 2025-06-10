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Никите Мазепину присвоено звание мастера спорта России

Никите Мазепину присвоено звание мастера спорта России
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Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин стал мастером спорта России. Информацией поделился сам Никита, разместив соответствующий пост на своей странице в социальных сетях.

Фото: Страница Никиты Мазепина в социальных сетях

В настоящий момент Мазепину 26 лет. В Формуле-1 он выступал за «Хаас», который расторг с ним контракт 5 марта 2022 года. Решение было принято из-за обострившейся ситуации вокруг Украины. Кроме того, американская команда разорвала контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».

Недавно Мазепин поделился фотографией с бывшим главным тренером хоккейного клуба СКА Романом Ротенбергом.

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