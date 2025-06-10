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«Это круто». Гонщик Формулы-1 Пиастри вспомнил историю с Майклом Джорданом

«Это круто». Гонщик Формулы-1 Пиастри вспомнил историю с Майклом Джорданом
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о шестикратном чемпионе НБА Майкле Джордане.

«Думаю, это очень распространённый выбор, но на то есть причины. Его трудовая этика и менталитет не позволяли никому остановить его в стремлении стать лучшим в своём виде спорта. Он также стремился к тому, чтобы сделать свою команду как можно лучше. Он выигрывал титулы в НБА, а потом ушёл и пару лет играл в бейсбол. Затем он вернулся в НБА и был так же хорош, если не лучше.

Быть всю жизнь преданным одному виду спорта, а потом пойти и заниматься чем-то другим и полностью посвятить себя этому. Затем вновь прийти в баскетбол и выиграть ещё больше титулов – это довольно крутая история. Дело не в том, что он перешёл из одного вида спорта в другой, а в том, как он это делал, и в его стремлении быть лучшим в любом деле, которым он занимается. Все знают историю с гриппозной игрой, когда Джордан привёл «Чикаго Буллз» к победе в противостоянии с «Ютой Джаз», набрав 38 очков, несмотря на пищевое отравление. Это также довольно круто», — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».

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