Эксперт считает, что Хэмилтон может задуматься о завершении карьеры на фоне неудач

Бывший гонщик Формулы-1, ныне стюард и эксперт Дерек Уорвик высказался насчёт ситуации вокруг семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Не знаю, почему Льюис Хэмилтон не может ехать на «Феррари». Думаю, это действительно загадка. Все мы рассматривали его переход в «Феррари» как возможность выиграть восьмой чемпионский титул. Ему не по душе машина. Большинство критиков скажут, что он семикратный чемпион мира, у него 105 побед в Гран-при, так что он должен уметь приспосабливаться, потому что Шарлю это удалось.

Но по какой-то причине он не может привыкнуть. Я думаю, люди, в том числе и Льюис, недооценивают, насколько сложно влиться в новую команду. Как привыкнуть к их системам, их структуре, заставить их понять, чего вы хотите, и наоборот.

Хочу ли я, чтобы Льюис выигрывал гонки и боролся за титул? Да. Думаю, он этого заслуживает. Думаю, он заслуживает этот восьмой титул чемпиона мира. В этом году этого не случится, и, я думаю, что если всё продолжится так, как сейчас, он может задуматься над тем, чтобы уйти», — приводит слова Уорвика RacingNews365.