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Выяснилось, какое название будет носить второй испанский Гран-при на трассе в Барселоне

Выяснилось, какое название будет носить второй испанский Гран-при на трассе в Барселоне
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В 2026 году гонка, которая станет проходить на трассе «Барселона-Каталунья», будет носить название Гран-при Барселоны-Каталуньи, в честь названия трассы. Это подтвердили в Формуле-1 изданию GPBlog.

Именно такое название Гран-при было указано в пресс-релизе, который распространила Международная автомобильная федерация 10 июня после заседания Комиссии ФИА в Макао.

Напомним, Гран-при Испании, проводившийся ранее именно в Барселоне, переедет в Мадрид. Гонка Гран-при Испании в Мадриде намечена в 2026 году на 13 сентября.

Календарь Формулы-1 на 2026 год

6-8 марта — Австралия, Мельбурн
13-15 марта — Китай, Шанхай
27-29 марта — Япония, Сузука
10-12 апреля — Бахрейн, Сахир
17-19 апреля — Саудовская Аравия, Джидда
1-3 мая — США, Майами
22-24 мая — Канада, Монреаль
5-7 июня — Монако
12-14 июня — Барселона-Каталунья, Барселона
26-28 июня — Австрия, Шпильберг
3-5 июля — Великобритания, Сильверстоун
17-19 июля — Бельгия, Спа
24-26 июля — Венгрия, Будапешт
21-23 августа — Нидерланды, Зандворт
4-6 сентября — Италия, Монца
11-13 сентября — Испания, Мадрид
25-27 сентября — Азербайджан, Баку
9-11 октября — Сингапур
23-25 октября — США, Остин
30 октября — 1 ноября — Мексика, Мехико
6-8 ноября — Бразилия, Сан-Паулу
19-21 ноября — США, Лас-Вегас
27-29 ноября — Катар, Лусаил
4-6 декабря — Абу-Даби, Яс-Марина.

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