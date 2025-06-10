Двукратный чемпион «Супербайка» продолжит карьеру в MotoGP

Турецкий гонщик, двукратный чемпион «Супербайка» Топрак Разгатлиоглу перейдёт в MotoGP в 2026 году. Турок подписал контракт с командой «Прамак» и будет выступать на мотоцикле «Ямахи». Об этом сообщает официальный сайт «Ямахи».

28-летний мотогонщик является действующим чемпионом «Супербайка», на его счету 63 победы за карьеру, что является вторым показателем в истории чемпионата.

Разгатлиоглу выступает в «Супербайке» с 2018 года. Первый чемпионский титул он завоевал в 2021 году. В нынешнем сезоне он располагается на втором месте в чемпионате, одержав шесть побед и уступая 31 балл лидирующему в чемпионате Николо Булеге из Италии.