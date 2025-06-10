Эксперт: Колапинто пока не выполнил ни одну из поставленных задач

Редактор BBC Эндрю Бенсон высказался о ситуации вокруг Франко Колапинто в «Альпин».

«После трёх гонок слишком смело заявлять, что переход не оправдался, однако сейчас сложно заметить хоть какую-то разницу между выступлениями Колапинто и Дуэна. Когда Флавио Бриаторе повысил Франко, он сказал, что тот должен «быть быстрым, не попадать в аварии и зарабатывать очки». В настоящий момент Колапинто не справился ни с одной из задач.

Он угодил в аварию в дебютный уикенд в Имоле, в среднем проигрывал 0,392 Гасли в квалификациях на круге при показателе Дуэна в 0,366 секунды за шесть этапов. И он не заработал очков, как и Джек. У Колапинто есть ещё пара гонок до отметки в пять Гран-при, которая обозначалась командой, после чего команда проведёт новую оценку ситуации. Сложно сказать, что будет дальше», — написал Бенсон в своей колонке на BBC.