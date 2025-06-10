AMuS: исключительный талант Ферстаппена является и недостатком

Немецкое издание Auto Motor und Sport отметило, что в «Ред Булл» понимают, что преимущества, которые им даёт четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, одновременно с этим являются и недостатками.

«Исключительный талант нидерландца может быть и недостатком. Инженеры замечают дефекты в машине спустя некоторое время. Давление, связанное с необходимостью что-то менять, уменьшается, пока первый пилот просто жалуется. Если время круга по-прежнему хорошее, то нет никакой срочности. Тогда второму гонщику приходится довольствоваться тем, что есть», — говорится в материале Auto Motor und Sport.

Ферстаппен располагается на третьем месте в турнирной таблице личного зачёта, имея в своём активе 137 очков. Примечательно, что напарники Ферстаппена набрали всего семь баллов, все они на счету Юки Цуноды.