Эрик Булье: Хэмилтон понимает, что главный в семье — Леклер, а не он

Управляющий директор Гран-при Франции и бывший инженер «Макларена» Эрик Булье высказался о семикратном чемпионе мира Льюисе Хэмилтоне и его положении в «Феррари».

«Когда ты выиграл всё и являешься величайшим, ты понимаешь, что такое вызов. А «Феррари» есть «Феррари». Смена команды достаточно сильно влияет на пилота, и чем выше вы находитесь, тем сложнее адаптироваться, чем, скажем, при переходе в команду-середняка.

Я помню Алонсо в «Макларене» в 2007 году, и у него было впечатление, что Льюис — главный в команде. Теперь уже Льюис понимает, что главный в семье — Шарль, а не он. Из его общения с инженером видно, что он испытывает некоторые трудности. Думаю, это займёт время», — приводит слова Булье RacingNews365.