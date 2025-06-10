Питер Уиндзор: поставил бы на титул Ферстаппена

Авторитетный журналист Питер Уиндзор порассуждал насчёт перспектив четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена из «Ред Булл» выиграть титул в этом году.

«В ставках в первую очередь роль играют коэффициенты, ведь так. Думаю, на Норриса и Пиастри они сейчас очень плохие. Если кто-то из них победит, то ты заработаешь € 1, тебе вернётся € 3001. Так что я должен поставить на Ферстаппена. Он в лучшем положении в вопросе очков, если не считать пилотов «Макларена», и ещё способен одержать несколько побед.

Канада станет отличным примером. «Ред Булл» должен быть близок к «Макларену», так что у Макса появится отличный шанс на победу, если погода будет непредсказуемой. Думаю, в Венгрии «Макларен» уедет вдаль, но в Сильверстоуне Макс также способен побороться. Я всё равно поставил бы на Макса», — сказал Питер Уиндзор в своём подкасте.