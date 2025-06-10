Эксперт посоветовал победителю «500 миль Индианаполиса» не переходить в «Кадиллак»

Нидерландский гонщик и эксперт Регнер ван дер Занде предостерёг трёхкратного чемпиона IndyCar и победителя «500 миль Индианаполиса» 2025 года Алекса Палоу от контракта с «Кадиллаком».

«Конечно, Палоу должен стать целью «Кадиллака». Но если бы я был Палоу, то не стал бы подписывать контракт с «Кадиллаком», потому что команда будет позади. А если бы я был Чипом Ганасси, то не отпустил бы Палоу. Но на месте «Кадиллака», да, я бы выбрал Алекса. Однако и он, и Чип Ганасси должны поблагодарить за предложение и сказать, что продолжат делать то, что делают.

Он очень экономичен в плане шин и очень расчётлив, почти скучен. В результате он наносит удар в нужный момент. У него много способностей, однако у него также есть и скорость. Я думаю, что Алекс на самом деле в какой-то степени Макс Ферстаппен американских гонок на данный момент. Никто точно не знает, как он это делает, но он это делает. Думаю, что сейчас он один из самых талантливых гонщиков в мире, наравне с Ферстаппеном», — приводит слова ван дер Занде RacingNews365.