«Много домыслов». Хэмилтон высказался о взаимоотношениях со своим гоночным инженером

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о взаимоотношениях со своим гоночным инженером Рикардо Адами.

«У нас прекрасные отношения. Нет никаких проблем. Мы постоянно узнаём друг о друге всё больше и больше, мы постоянно приспосабливаемся к тому, как нам обоим нравится работать. Он работал со многими разными пилотами раньше. У нас вообще нет никаких проблем.

Есть много домыслов в СМИ. Большинство из них — чушь. В конечном счёте у нас прекрасные отношения. С ним потрясающе работать, он отличный парень. Да, у нас не всегда всё получается правильно каждые выходные. У нас бывают разногласия, как и у всех, но мы справляемся с ними. Так что это просто фоновый шум, и мы на самом деле не обращаем на него никакого внимания», — приводит слова Хэмилтона официальный сайт Формулы-1.