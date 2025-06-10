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«Много домыслов». Хэмилтон высказался о взаимоотношениях со своим гоночным инженером

«Много домыслов». Хэмилтон высказался о взаимоотношениях со своим гоночным инженером
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Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о взаимоотношениях со своим гоночным инженером Рикардо Адами.

«У нас прекрасные отношения. Нет никаких проблем. Мы постоянно узнаём друг о друге всё больше и больше, мы постоянно приспосабливаемся к тому, как нам обоим нравится работать. Он работал со многими разными пилотами раньше. У нас вообще нет никаких проблем.

Есть много домыслов в СМИ. Большинство из них — чушь. В конечном счёте у нас прекрасные отношения. С ним потрясающе работать, он отличный парень. Да, у нас не всегда всё получается правильно каждые выходные. У нас бывают разногласия, как и у всех, но мы справляемся с ними. Так что это просто фоновый шум, и мы на самом деле не обращаем на него никакого внимания», — приводит слова Хэмилтона официальный сайт Формулы-1.

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