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Хинчклифф: до Формулы-1 многие фанаты даже не знали имени Хаджара

Хинчклифф: до Формулы-1 многие фанаты даже не знали имени Хаджара
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Бывший гонщик IndyCar, ныне телеведущий Джеймс Хинчклифф высказался о пилоте «Рейсинг Буллз» Исаке Хаджаре.

«В конце концов, он никогда не выигрывал младшие формульные серии. Многие поклонники Формулы-1, возможно, даже не знали его имени. Это изменилось в Мельбурне по всем неправильным причинам, когда авария на прогревочном круге помешала ему начать то, что могло бы стать его первой гонкой Формулы-1.

Вы можете почувствовать, как внешний мир осуждает вас. Вы можете почувствовать разочарование вашей команды. Это ужасное чувство. Его язык тела, когда он возвращался в промокший паддок Альберт-парка, говорил о том, что он потерпел поражение.

Но с тех пор он финишировал в очках в Джидде, Имоле, Монако и Испании, заняв девятое место в личном зачёте. Пять из восьми гонок, в которых он участвовал, были в очках, а ещё в двух он финишировал 11-м», — приводит слова Хинчклиффа GPBlog.

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