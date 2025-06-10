Резервист «Астон Мартин»: Стролл сделает всё возможное, чтобы выступить в Канаде

Бывший гонщик Формулы-1, резервист «Астон Мартин» Стоффель Вандорн рассказал о перспективах пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла выступить на Гран-при Канады.

«Я думаю, что Лэнс в хорошей форме и с ним работают хорошие врачи. Он сделает всё возможное, чтобы выступить в Канаде», — приводит слова Вандорна Sport.de.

Напомним, спортсмен пропускал недавнюю гонку Гран-при Испании из-за боли в руке и запястье, вызванной старой травмой, которую он получил в 2023 году. В результате Лэнс перенёс операцию.

Ранее сообщалось, что окончательное решение по допуску Стролла к участию в Гран-при Канады будет принято на следующей неделе. Гран-при Канады состоится с 13 по 15 июня.