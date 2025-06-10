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Директор «Рейсинг Буллз»: нам придётся заковать Хаджара в цепи

Директор «Рейсинг Буллз»: нам придётся заковать Хаджара в цепи
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Исполнительный директор «Рейсинг Буллз» Питер Байер высказался о слухах, что Исак Хаджар может стать напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

«Ради бога, не забирайте этот талант от нас слишком рано. Дайте ему со всем разобраться до конца 2026 года. А до тех пор нам просто придётся заковать его в цепи», — приводит слова Байера Blick.

Хаджар проводит свой первый сезон в «Королевских гонках». Участник молодёжной академии «Ред Булл» после девяти этапов в 2025 году имеет на своём счету 21 очко и занимает девятое место в личном зачёте. У его команды «Рейсинг Буллз» 28 баллов и шестая позиция в Кубке конструкторов.

В 2022-м Исак стал четвёртым в Формуле-3, выступая за «Хайтек». В сезоне-2024 боролся за титул Формулы-2, представляя также «Хайтек». По итогам сезона франко-алжирец занял второе место, проиграв Габриэлу Бортолето, который в 2025-м выступает за «Кик-Заубер» в Формуле-1.

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