Леклер: надеюсь, скоро мы выйдем в лидеры

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о будущих обновлениях итальянской команды.

«Я не готов думать о долгосрочной перспективе, потому что у меня нет такой видимости. Я знаю, что нас ждёт в вопросе небольших исправлений настроек и обновлений, но не знаю, что готовят другие команды. Поэтому очень сложно что-то прогнозировать.

На бумаге будет очень сложно победить «Макларен» в такой сезон, как этот. Однако я сделаю всё возможное. Надеюсь, с новыми деталями как можно скорее мы сумеем выйти в лидеры по производительности на трассе. Тогда мы сможем надеяться на лучшее, но мы не можем позволить себе уступить в большом количестве гонок», — приводит слова Шарля Леклера RacingNews365.