Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс высказался о сложностях, с которыми столкнулся Хэмилтон в «Феррари»

Сайнс высказался о сложностях, с которыми столкнулся Хэмилтон в «Феррари»
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари» и сложностях, с которыми он столкнулся.

«Я понимаю его трудности, потому что знаю, насколько тяжело адаптироваться… Раньше о подобном почти не говорили, все ждали, что ты будешь на уровне уже к третьему Гран-при. Я помню свой опыт с Даниэлем Риккардо и свои собственные переходы. Всегда требуется время на адаптацию. Раньше многие считали, что это оправдание, но сейчас стало понятнее, ведь подобное случилось с семикратным чемпионом мира.

Главное – адаптироваться. Может быть тяжёлый период в пять-шесть месяцев, однако если ты адаптируешься, то покажешь, на что способен. Мне всегда везло и удавалось адаптироваться к новым командам», — приводит слова Сайнса Mundo Deportivo.

Материалы по теме
Хэмилтон вместо Сайнса — провал? Как пока работают главные трансферы Формулы-1
Хэмилтон вместо Сайнса — провал? Как пока работают главные трансферы Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android