Сайнс высказался о сложностях, с которыми столкнулся Хэмилтон в «Феррари»

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари» и сложностях, с которыми он столкнулся.

«Я понимаю его трудности, потому что знаю, насколько тяжело адаптироваться… Раньше о подобном почти не говорили, все ждали, что ты будешь на уровне уже к третьему Гран-при. Я помню свой опыт с Даниэлем Риккардо и свои собственные переходы. Всегда требуется время на адаптацию. Раньше многие считали, что это оправдание, но сейчас стало понятнее, ведь подобное случилось с семикратным чемпионом мира.

Главное – адаптироваться. Может быть тяжёлый период в пять-шесть месяцев, однако если ты адаптируешься, то покажешь, на что способен. Мне всегда везло и удавалось адаптироваться к новым командам», — приводит слова Сайнса Mundo Deportivo.