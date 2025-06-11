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«Ситуация вышла из-под контроля». Росберг — о выступлении с Хэмилтоном за «Мерседес»

«Ситуация вышла из-под контроля». Росберг — о выступлении с Хэмилтоном за «Мерседес»
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Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг вспомнил о своих взаимоотношениях с британцем Льюисом Хэмилтоном. В 2013 году они стали напарниками в «Мерседесе».

«Я впервые встретил Льюиса, когда мне было 13 лет. Уже некоторое время он считался восходящей звездой за пределами Великобритании. Он сразу же был невероятно быстрым. Мы были друзьями всю нашу жизнь. Проблема в том, что, как только попадаешь в Формулу-1, и тем более когда внезапно начинаешь бороться за победы и титулы, напряжённость просто зашкаливает. Постепенно отношения с Льюисом становились всё сложнее. Это были маленькие шаги, но становилось всё хуже и хуже, пока ситуация совсем не вышла из-под контроля», — приводит слова Росберга PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports.

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