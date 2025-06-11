Нико Росберг ответил, чем его удивил Михаэль Шумахер в «Мерседесе»

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг вспомнил о выступлении за «Мерседес» с прославленным гонщиком Михаэлем Шумахером. Спортсмены были напарниками с 2010 по 2012 год.

«За свою карьеру я несколько сезонов был напарником, пожалуй, двух величайших гонщиков всех времён. Что касается Михаэля Шумахера, то было удивительно вдохновляюще наблюдать, как он старается максимально приблизиться к совершенству во всём, что делает», — приводит слова Росберга PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports.

Ранее Росберг вспомнил о выступлении с британским гонщиком Льюисом Хэмилтоном за «Мерседес».

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