Тото Вольф высказался о предстоящем выступлении «Мерседеса» на Гран-при Канады

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о предстоящем выступлении на Гран-при Канады.

«Нам не терпится вернуться на трассу в Монреале после непростого отрезка из трёх Гран-при подряд. В Барселоне мы показали более высокие результаты, и нам есть на что опереться. Однако мы знаем, что нам нужно быть более стабильными и продолжать прогрессировать, чтобы вернуть ту форму, в которой были в начале сезона. Мы провели здесь сильную гонку в 2024 году, и я надеюсь, что на этот раз мы сможем это повторить.

Это отличная трасса, на которой сочетаются медленные повороты и длинные прямые, что часто создаёт захватывающую атмосферу. Кроме того, Монреаль – превосходный город для проведения гонок Формулы-1, и болельщики всегда создают здесь великолепную атмосферу», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

Гран-при Канады состоится с 13 по 15 июня.

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