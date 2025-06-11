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Мик Шумахер ответил на вопрос по поводу кумира за пределами автоспорта

Мик Шумахер ответил на вопрос по поводу кумира за пределами автоспорта
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Немецкий гонщик Мик Шумахер ответил на вопрос по поводу кумира за пределами автоспорта.

«Нет, таковым является только мой отец», — сказал Мик в видео, которым поделилась пресс-служба чемпионата мира по автогонкам на выносливость.

Михаэль Шумахер – семикратный чемпион Формулы-1. В декабре 2013 года отец Мика получил травму головного мозга во время отдыха на горнолыжном курорте из-за падения и удара головой о камень. В день трагедии, как сообщалось впоследствии, камни лишь слегка были припорошены снегом, в противном случае удар мог бы быть смягчён.

Ранее о выступлении с Михаэлем в «Мерседесе» вспомнил чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг.

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