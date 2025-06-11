Немецкий гонщик Мик Шумахер ответил на вопрос по поводу кумира за пределами автоспорта.
«Нет, таковым является только мой отец», — сказал Мик в видео, которым поделилась пресс-служба чемпионата мира по автогонкам на выносливость.
Михаэль Шумахер – семикратный чемпион Формулы-1. В декабре 2013 года отец Мика получил травму головного мозга во время отдыха на горнолыжном курорте из-за падения и удара головой о камень. В день трагедии, как сообщалось впоследствии, камни лишь слегка были припорошены снегом, в противном случае удар мог бы быть смягчён.
Ранее о выступлении с Михаэлем в «Мерседесе» вспомнил чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг.