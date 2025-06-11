Motorsport раскрыл, проведёт ли Ф-1 шоу с презентацией болидов всех команд в 2026 году

Формула-1 приняла решение не проводить общую презентацию болидов в 2026 году. Об этом информирует Motorsport. Подобная презентация проводилась в 2025 году в Лондоне (Великобритания) в честь 75-летия чемпионата. На мероприятии показывались новые болиды и ливреи всех команд.

Отмечается, что мероприятие оказалось успешным: на канале чемпионата в YouTube было зафиксировано максимальное количество одновременных просмотров в размере 1,1 млн в прямом эфире. В общей сложности на различных платформах презентацию увидело 7,5 миллиона зрителей. Тем не менее после обсуждения с командами и акционерами, владельцы Формулы-1 приняли решение в следующем году мероприятие не проводить.

«Хаас» представил ливрею к 200-му Гран-при в Формуле-1: