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Motorsport раскрыл, проведёт ли Ф-1 шоу с презентацией болидов всех команд в 2026 году

Motorsport раскрыл, проведёт ли Ф-1 шоу с презентацией болидов всех команд в 2026 году
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Формула-1 приняла решение не проводить общую презентацию болидов в 2026 году. Об этом информирует Motorsport. Подобная презентация проводилась в 2025 году в Лондоне (Великобритания) в честь 75-летия чемпионата. На мероприятии показывались новые болиды и ливреи всех команд.

Отмечается, что мероприятие оказалось успешным: на канале чемпионата в YouTube было зафиксировано максимальное количество одновременных просмотров в размере 1,1 млн в прямом эфире. В общей сложности на различных платформах презентацию увидело 7,5 миллиона зрителей. Тем не менее после обсуждения с командами и акционерами, владельцы Формулы-1 приняли решение в следующем году мероприятие не проводить.

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