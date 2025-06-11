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AMuS предположил, какие могут быть составы пилотов «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» в 2026-м

AMuS предположил, какие могут быть составы пилотов «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» в 2026-м
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Журналист издания Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт поделился мнением, каким может быть состав пилотов «Ред Булл» в следующем сезоне Формулы-1.

«Начиная с 2026 года цель Цуноды – выжить в каждой гонке. В следующем году руки «Хонды», которая могла бы его защитить, больше не будет. В «Ред Булл» уже намечаются пары пилотов на следующий год. Макс Ферстаппен и Исак Хаджар в команде А, Лиам Лоусон и Арвид Линдблад в «Рейсинг Буллз». Всё может усложниться только в том случае, если уйдёт Ферстаппен. Но в Милтон-Кинсе и Зальцбурге об этом никто не смеет и думать», — говорится в материале Шмидта.

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