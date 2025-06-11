Эмерсон Фиттипальди назвал нынешнего пилота Ф-1, который ему напоминает его самого

Именитый бразильский гонщик, двукратный чемпион Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди высказался об испанском ветеране «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. В настоящий момент спортсмену 43 года.

«У каждого гонщика свой стиль, но я думаю, что в чём-то он очень похож [на меня]. Я его большой поклонник. Сейчас он сражается с молодыми львами. Он сильный. Ему уже немало лет, но он силён как морально, так и физически. Мне очень нравится Фернандо», — сказал Фиттипальди в подкасте F1: Beyond the Grid.

В настоящий момент Алонсо занимает 18-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе два очка.

Алонсо с пивом отмечает чемпионство «Байера»: