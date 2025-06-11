Adidas станет спонсором «Ауди» в Формуле-1 — Motorsport

Немецкая транснациональная компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров adidas станет спонсором гоночной команды «Ауди», которая дебютирует в Формуле-1 в 2026 году, сообщает издание Motorsport.

Отметим, что это не первое сотрудничество adidas с Ф-1. Ранее было публично объявлено о партнёрстве немецкого бренда и восьмикратного обладателя Кубка конструкторов «Мерседеса», который получил новую экипировку пилотов и униформу для команды.

Ранее в «Ауди» поделились ожиданиями от дебюта в «королевских» гонках в 2026 году, заявив, что не ожидают успешных выступлений.

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