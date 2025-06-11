Макс Ферстаппен высказался о предстоящем Гран-при Канады

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о предстоящем выступлении команды на Гран-при Канады.

«Этап в Барселоне оказался разочаровывающим для нас, и, хотя мы выложились на все сто, гонка сложилась не так, как хотелось бы. У нас был небольшой перерыв после серии из трёх Гран-при. Я побывал в Hangar-7, чтобы отпраздновать его повторное открытие вместе с командой.

Сейчас мы с нетерпением ждём этапа в Канаде. Уникальная трасса с несколькими поребриками и множеством возможностей для обгона. Будет важно подобрать правильные настройки. Прошлогодняя гонка получилась захватывающей: нам удалось одержать победу, и надеемся, что на этой неделе мы сможем снова показать хороший результат. Кажется, погодные условия в этом году будут немного лучше, чем в прошлом, так что посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

Гран-при Канады состоится с 13 по 15 июня.

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