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Лэнс Стролл подтвердил, что примет участие в Гран-при Канады

Лэнс Стролл подтвердил, что примет участие в Гран-при Канады
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26-летний пилот британской команды «Астон Мартин» Лэнс Стролл подтвердил, что примет участие в Гран-при Канады, которое пройдёт с 13 по 15 июня на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале.

«Буду рад вернуться за руль болида на домашнем Гран-при. Я всегда был готов бороться из-за всех сил за то, чтобы выступать перед болельщиками в Монреале. Хорошо себя чувствую после процедуры и проехал несколько кругов по трассе «Поль Рикар», чтобы подготовиться к уикенду. Спасибо за поддержку, увидимся в эти выходные», — приводит слова Стролла пресс-служба коллектива.

Ранее Стролл пропустил гонку Гран-при Испании из-за боли в руке и запястье, вызванной старой травмой, которую он получил в 2023 году. В результате Лэнс перенёс операцию, и на фоне этого появились сомнения в его способности выступить на Гран-при Канады.

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