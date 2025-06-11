Дэвид Култхард — о Хэмилтоне в команде «Феррари»: это как Шумахер в составе «Мерседеса»

Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт Дэвид Култхард до сих пор не может привыкнуть к тому, что семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон выступает в составе команды «Феррари».

«Я всегда думал, что Хэмилтон будет предан «Мерседесу» до самого конца, и когда услышал новость о том, что он переходит в «Феррари», то просто не мог в этом поверить. Это можно было сравнить с тем, что Михаэль Шумахер вдруг решил вернуться в Формулу-1 в составе «Мерседеса» после всего того великого достижения, что у него было в «Феррари».

Но в конце-концов это личное дело Льюиса — это его карьера, его история, которую он пишет. Возможно он выиграет Гран-при в этом сезоне, а может и выиграет чемпионат — а может и нет. Думаю, что восьмого титула в этом сезоне у него уже конечно точно не будет», — приводит слова Култхарда Racing News 365.

Напомним, Хэмилтон начал выступать за «Феррари» с начала сезона 2025 года.