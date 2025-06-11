«Астон Мартин» прокомментировал слух о переходе Джорджа Расселла в состав их команды

У пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла в конце сезона 2025 года истекает контракт с командой, и сейчас ходит множество слухов о его дальнейшей судьбе в Формуле-1. Одним из слухов был возможный переход Расселла в состав «Астон Мартин», на что ответили в пресс-службе команды.

«Для прессы в порядке вещей обсуждать ситуацию на рынке пилотов, но у нас потрясающий состав гонщиков, с которыми мы сотрудничаем и с которыми у нас подписаны контракты на 2026-й и последующие годы. Сейчас все наши усилия сосредоточены на том, чтобы предоставить гонщикам более стабильную и конкурентоспособную машину.

Когда мы это сделаем, то оба наших гонщика смогут добиться великолепных результатов», — ответили в пресс-службе «Астон Мартин».

Напомним, Расселл идёт на четвёртом месте в личном зачёте, имея за плечами 111 очков.