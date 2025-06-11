Расселл объяснил, почему Райкконен не понравился бы современным фанатам Ф-1

Британский пилот немецкого коллектива «Мерседес» Джордж Расселл объяснил, почему чемпион Ф-1 2007 года финн Кими Райкконен не понравился бы современным фанатам Формулы-1, если бы он выступал в «королевских гонках» в данный момент.

«Кими Райкконен был невероятной личностью. Однако, приди он сейчас в Формулу-1 в свои 18 лет, фанаты, вероятно, были бы недовольны им, поскольку Кими не пользовался бы социальными сетями или был бы к ним равнодушен. Это то, с чем мы живём сегодня.

В конечном итоге болельщики, которые смотрят Формулу-1 и следят за мной, — те, кто делает спорт тем, чем он является. Вот почему спонсоры платят деньги, чтобы быть частью команды, — и именно так я зарабатываю себе на жизнь. Нельзя кусать руку, которая тебя кормит. Нужно понимать, что времена меняются», — приводит слова Райкконена портал Sportskeeda.