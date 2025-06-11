Флавио Бриаторе: не знаю, останется Франко до конца сезона или нет, посмотрим

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе дал комментарий по поводу дальнейших перспектив пилота «Альпин» Франко Колапинто в составе команды.

«Если Колапинто будет нормально выступать — он, конечно, сохранит место за рулём болида. Если уж нет — будем смотреть. Сейчас у нас идёт подготовительный сезон-2025 к 2026-му. Поэтому если мы запланируем какие-либо эксперименты, то мы их тут же будем реализовывать по ходу этого сезона.

Франко — молодой и перспективный пилот, и в прошлом сезоне он отлично проявил себя в «Уильямсе». Сейчас он в напряжении, и ему просто нужно больше времени проводить на трассе. Просто дайте ему время», — приводит слова Бриаторе Sky Sports.