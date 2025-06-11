«Макларен» призвал коллектив команды IndyCar сообщать о приказах руководителей жульничать

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун сообщил, что отныне в их команде в IndyCar действует горячая линия для сотрудников, с помощью которой коллектив может сообщать о приказах руководителей жульничать напрямую Брауну или руководителю команды Тони Канаану на фоне недавнего скандала с «Пенске».

«В «Макларене» мне удалось объяснить, что нужно делать во время гонок, а чего не следует. Также я хочу отметить, что у нас действует горячая линия [для сотрудников], с помощью которой можно сообщить о любых нарушениях. Если вас просят сделать что-то, что вы считаете неправильным, то вот мой номер телефона или номер Тони.

Много раз говорил об этом, но сейчас я хочу подчеркнуть, что это должно быть предельно ясно всем в «Макларене». Ошибки неизбежны, это часть спорта. Однако важно различать ошибки, которые возникают при проектировании, производстве и сборке болида, и те, что происходят из-за того, что вы положили что-то не туда», — приводит слова Брауна портал The Race.