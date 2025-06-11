Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Макларен» призвал коллектив команды IndyCar сообщать о приказах руководителей жульничать

«Макларен» призвал коллектив команды IndyCar сообщать о приказах руководителей жульничать
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун сообщил, что отныне в их команде в IndyCar действует горячая линия для сотрудников, с помощью которой коллектив может сообщать о приказах руководителей жульничать напрямую Брауну или руководителю команды Тони Канаану на фоне недавнего скандала с «Пенске».

«В «Макларене» мне удалось объяснить, что нужно делать во время гонок, а чего не следует. Также я хочу отметить, что у нас действует горячая линия [для сотрудников], с помощью которой можно сообщить о любых нарушениях. Если вас просят сделать что-то, что вы считаете неправильным, то вот мой номер телефона или номер Тони.

Много раз говорил об этом, но сейчас я хочу подчеркнуть, что это должно быть предельно ясно всем в «Макларене». Ошибки неизбежны, это часть спорта. Однако важно различать ошибки, которые возникают при проектировании, производстве и сборке болида, и те, что происходят из-за того, что вы положили что-то не туда», — приводит слова Брауна портал The Race.

Материалы по теме
«Пенске» уволила руководство команды IndyCar на фоне скандала на «Инди-500»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android