Эмерсон Фиттипальди высказался о противостоянии Оскара Пиастри с Ландо Норрисом

Двукратный чемпион «Формулы-1» Эмерсон Фиттипальди дал комментарий по поводу борьбы между двумя лидерами личного зачёта, пилотами команды «Макларен» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.

«Я знаю, что на них обоих оказывается огромное давление по поводу того, что они сражаются за чемпионство, будучи напарниками. Это невероятное давление, где ты не просто пытаешься стать чемпионом, а ещё и соперничаешь с товарищем по команде.

В один момент кто-то из них получит значительное преимущество в очках, и мне сложно даже представить, что тогда будут делать Зак Браун и Андреа Стелла. Я бы хотел, чтобы они просто оставили всё как есть и дали им возможность бороться, потому что в этом вся прелесть гонок», — приводит слова Фиттипальди Speedcafe.

Напомним, Пиастри идёт в личном зачёте на первом месте, имея в активе 186 очков, а Норрис занимает вторую позицию со 176 очками.