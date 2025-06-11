Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко: Хаджар великолепен. Он — самый впечатляющий новичок в этом сезоне Ф-1

Марко: Хаджар великолепен. Он — самый впечатляющий новичок в этом сезоне Ф-1
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мыслями о 20-летнем пилоте «Рейсинг Буллз» французе Исаке Хаджаре.

«Исак Хаджар, безусловно, великолепен. На мой взгляд, он является самым впечатляющий новичком этого сезона Ф-1. Когда Исак приезжает на трассу, которую не знает, уже через три круга он становится конкурентоспособным. И ему регулярно удаётся проходить в третий сегмент квалификации. Это происходит очень естественно.

Исак также проявил себя как личность. Я слышал несколько его интервью, которые были действительно забавными. У него отличное чувство юмора, в том числе и по отношению к самому себе. Он умеет смеяться», — приводит слова Марко портал F1oversteer.

Материалы по теме
Марко: Пиастри ещё не достиг уровня Ферстаппена
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android