Марко: Хаджар великолепен. Он — самый впечатляющий новичок в этом сезоне Ф-1

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мыслями о 20-летнем пилоте «Рейсинг Буллз» французе Исаке Хаджаре.

«Исак Хаджар, безусловно, великолепен. На мой взгляд, он является самым впечатляющий новичком этого сезона Ф-1. Когда Исак приезжает на трассу, которую не знает, уже через три круга он становится конкурентоспособным. И ему регулярно удаётся проходить в третий сегмент квалификации. Это происходит очень естественно.

Исак также проявил себя как личность. Я слышал несколько его интервью, которые были действительно забавными. У него отличное чувство юмора, в том числе и по отношению к самому себе. Он умеет смеяться», — приводит слова Марко портал F1oversteer.