Экс-пилот Формулы-1 считает, что «Ред Булл» зря отпустил Серхио Переса

Бывший гонщик Формулы 1 и победитель «24 часов Ле-Мана» Дерек Уорик высказался по поводу низких результатов, которые показывает второй пилот команды «Ред Булл» Юки Цунода.

«Мне кажется, что «Ред Булл» должен максимально улучшить вторую машину. Решение давать второму пилоту болид, как у Ферстаппена, не сработало. Мы знаем, что Цунода — отличный гонщик, но его выступления в составе «Ред Булл» в этом сезоне просто катастрофические.

И теперь мы видим, что Серхио Перес, оказывается, выступал намного лучше, чем нам представлялось. Но руководству команды сейчас нельзя говорить о каких-либо других пилотах, которые могут заменить Цуноду, потому что этими разговорами они лишь окажут на Юки дополнительное давление. Им, наоборот, стоит сделать заявление о том, что Цунода точно пройдёт сезон до конца. Даже если он будет попадать в аварии или приезжать последним, он точно дойдёт до конца сезона.

Считаю ли я, что было ошибочным отпускать Переса? Да, по всей видимости, так и есть», — приводит слова Уорика Crash.