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Хельмут Марко вспомнил, какое впечатление на него произвёл Ферстаппен на первой встрече

Хельмут Марко вспомнил, какое впечатление на него произвёл Ферстаппен на первой встрече
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко вспомнил, какое впечатление у него сложилось от первой встречи с четырёхкратным чемпионом Ф-1 и пилотом «быков» Максом Ферстаппеном.

«Когда мы с Максом впервые встретились, ему было 15 лет. Обычно я не заключаю контракты с пилотами, не зная их лично. Мы с ним проговорили где-то полтора часа. И у меня сложилось впечатление, что в теле 15-летнего мальчишки скрывался мудрый человек. Он уже ушёл далеко вперёд в развитии.

Приятно было наблюдать за тем, как он рос. Поначалу даже не было мыслей, что Макс сможет стать четырёхкратным чемпионом Ф-1. Но было нечто особенное, когда я увидел его в гонке на мокрой трассе в Норисринге. Там было всего три поворота. И Макс был на две секунды быстрее остальных.

То, что он настолько хорош, доминирует и становится одним из лучших из всех, показывает: то, что мы делаем, — правильно», — приводит слова Марко портал F1oversteer.

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