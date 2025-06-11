«Ред Булл» объявил о партнёрстве с брендом рэпера Дрейка

Команда «Ред Булл» выступающий в Формуле-1 объявила о сотрудничестве с брендом известного рэпера Дрейка Drake OVO. Об этом сообщает портал Motorsport.

Дрейк сотрудничает с «Ред Булл» в рамках масштабного партнёрства, которое включает в себя различные аспекты, включая рекламу, промоушен и совместные проекты. Теперь Дрейк будет появляться на Гран-при Формулы-1, где будет продвигать бренд гоночной команды.

Напомним, «Ред Булл» занимает четвёртом место в Кубке конструкторов, имея в своём активе 144 очка. Первый пилот команды, действующий чемпион Макс Ферстаппен идёт на третьем месте в личном зачёте со 137 очками, остальные семь очков сезона 2025 года добыл второй пилот команды Юки Цунода.