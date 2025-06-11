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Марко: Цунода должен взять себя в руки и не пытаться обогнать Ферстаппена, это невозможно

Марко: Цунода должен взять себя в руки и не пытаться обогнать Ферстаппена, это невозможно
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался в адрес японского пилота «быков» Юки Цуноды.

«Юки хорошо стартовал в «Ред Булл», но он пока не достиг того уровня, которого мы от него ожидали. Однако в пятницу Юки всегда оставался в пределах 0,1 или 0,2 от лучшего результата, чего мы не видели от напарников Макса уже много лет. Поэтому мы обязаны помочь ему превратить скорость в очки.

Цунода талантлив. И за время нахождения в команде он стал лучше как личность. Мы в курсе, каким импульсивным он может быть во время радиопереговоров. Он извлёк из этого урок.

Юки просто нужно взять себя в руки и не пытаться обогнать Макса, это невозможно. Но я думаю, Цунода смирился с этим, и надеюсь, что так и будет. Он добьётся многого», — приводит слова Марко портал F1oversteer.

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