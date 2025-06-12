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Хельмут Марко ответил, жалеет ли он об уходе какого-либо пилота из «Ред Булл»

Хельмут Марко ответил, жалеет ли он об уходе какого-либо пилота из «Ред Булл»
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Советник австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил, жалеет ли он об уходе кого-то из пилотов из команды.

«Нет. Если мы прекращаем с кем-то из пилотов сотрудничать, то с вероятностью в 98% они уходят выступать в другие категории. Они успешны, зарабатывают гораздо больше денег, чем зарабатывали бы на обычной работе, и делают то, что им нравится. Могу сказать… не было ни одного гонщика нашей команды, об уходе которого я жалел», — приводит слова Марко портал F1oversteer.

Ранее Хельмут Марко вспомнил, какое впечатление на него произвёл юный Макс Ферстаппен на первой встрече.

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