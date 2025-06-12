Льюис Хэмилтон провёл фотосессию вместе с директором компании Apple Тимом Куком

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон провёл совместную фотосессию с исполнительным директором компании Apple Тимом Куком для журнала Variety, подчеркнув партнёрские отношения с данной компанией.

Льюис Хэмилтон и Тим Кук Фото: variety.com

«В какой-то момент мне придётся завершить выступления в гонках. Я очень, очень люблю кино, и я очень воодушевлён созданием Dawn Apollo (его продюсерской компании. — Прим. «Чемпионата») и привлечением нужных людей. Чтобы такой партнёр, как Apple, поддерживал меня в этом процессе? Нет лучшего партнёра, с которым я мог бы работать», — написал Хэмилтон на своей странице в социальной сети.

Напомним, Льюис Хэмилтон с начала сезона 2025 года пересел за болид «Феррари» после многолетнего выступления за «Мерседес».