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Льюис Хэмилтон провёл фотосессию вместе с директором компании Apple Тимом Куком

Льюис Хэмилтон провёл фотосессию вместе с директором компании Apple Тимом Куком
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон провёл совместную фотосессию с исполнительным директором компании Apple Тимом Куком для журнала Variety, подчеркнув партнёрские отношения с данной компанией.

Льюис Хэмилтон и Тим Кук

Льюис Хэмилтон и Тим Кук

Фото: variety.com

«В какой-то момент мне придётся завершить выступления в гонках. Я очень, очень люблю кино, и я очень воодушевлён созданием Dawn Apollo (его продюсерской компании. — Прим. «Чемпионата») и привлечением нужных людей. Чтобы такой партнёр, как Apple, поддерживал меня в этом процессе? Нет лучшего партнёра, с которым я мог бы работать», — написал Хэмилтон на своей странице в социальной сети.

Напомним, Льюис Хэмилтон с начала сезона 2025 года пересел за болид «Феррари» после многолетнего выступления за «Мерседес».

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