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Молодой пилот погиб в аварии во время тестов перед Ралли Польши

Молодой пилот погиб в аварии во время тестов перед Ралли Польши
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21-летний итальянский гонщик чемпионата Европы по Ралли (ERC) Маттео Доретто погиб в аварии во время частных тестов перед Ралли Польши в среду, 11 июня, о чём сообщила пресс-служба чемпионата.

Маттео принимал участие в частных тестах в среду утром, когда погиб в результате несчастного случая. Его штурман Самуэле Пеллегрино был доставлен в больницу для проведения профилактического осмотра, но не пострадал.

«Участвуя в программе повышения квалификации пилотов ACI Team Italia, Маттео стал популярным членом семьи ERC. Обладая огромным потенциалом, Маттео был вежливым, обаятельным, но прежде всего скромным.
Несмотря на грандиозные достижения в Венгрии, когда он финишировал на третьей позиции в категории молодых пилотов, Маттео, подводя итоги ралли, рассказал о своём желании стать ещё более конкурентоспособным на гравии, а также о предстоящем в следующем месяце домашнем этапе — ралли Столицы Рима.

Команда ERC выражает свои глубочайшие соболезнования всей семье и друзьям Маттео, его штурманам Андреа Будойе и Самуэле Пеллегрино, команде MS Munaretto и всем, кто познакомился с Маттео за столь короткое время его работы в ERC», — написано на официальном сайте чемпионата.

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