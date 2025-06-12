Чемпион Формулы-Е объяснил, за счёт чего Ферстаппен может выиграть Гран-при Канады

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион Формулы-Е, а также пилот симулятора «Ред Булл» Себастьен Буэми оценил расклад сил на 10-й этап «Королевских гонок» Гран-при Канады.

«В Канаде всё не так просто. Из-за того, что сейчас в пелотоне у всех очень низкая прижимная сила и ограниченные бюджеты, то у некоторых иногда может не оказаться оптимального заднего антикрыла или необходимого уровня прижимной силы.

Поэтому нужно сделать выбор, и вы не хотите обязательно разрабатывать крыло только для одной гонки, поэтому предсказать это немного сложно, но я думаю, что это будет очень близкая борьба. Очевидно, что «Макларен» будет очень силён, так что можно ожидать, что они будут бороться за победу, но Макс может оказаться близок к этому из-за погоды.

В последние несколько лет там почему-то всегда шли небольшие дожди, и мы знаем, насколько хорош Макс на мокрой трассе», — приводит слова Буэми издание Racingnews365.