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«Вижу лучше, чем кто-либо». Норрис — об уровне выступлений Пиастри

«Вижу лучше, чем кто-либо». Норрис — об уровне выступлений Пиастри
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Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», ответил, был ли удивлён прогрессом и результатами своего напарника Оскара Пиастри в сезоне 2025 года.

«Я бы не сказал, что был удивлён [его результатами в 2025-м], но если бы я был со стороны, то согласился бы на 100%. Почему не удивлён? Потому что знаю, что он за гонщик. Вижу, на что он способен. Понимаю, какой у него талант, и, думаю, я вижу это лучше, чем кто-либо другой.

Я тот человек, который смотрит на то, что он делает своими ногами и руками, и на то, как он пилотирует болид, и могу дать, вероятно, более точный ответ, чем кто-либо другой со стороны», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.

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